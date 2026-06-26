日本を代表する司会者・上沼恵美子さん（71）は「50代が一番しんどかった」と振り返る。仕事が多忙を極める中、8歳年上で元テレビプロデューサーの夫・真平さん（79）は一足先に定年退職。加えて、子の独立や同居していた姑の死去など、家族構成に変化が。【画像】20代の頃の結婚記者会見、夫・真平さんとのヴェネツィア旅行…上沼恵美子さんの写真を見る（全6枚）現在は真平さんと別居し、週に一度自宅で共に時間を過ごすとい