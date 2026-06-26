犬が飼い主に抱っこされているときの心理 幸せ 犬は大好きな飼い主さんに触れられたり、抱っこされたりといったスキンシップに幸せを感じます。 信頼関係で結ばれた犬と飼い主さんが目を合わせたり抱っこで触れ合ったりすると、脳内で「幸せホルモン」「愛情ホルモン」と呼ばれるオキシトシンが分泌されると考えられています。 そのため、スキンシップによって、心身共にリラックスしたり嬉しい気持ちになったりす