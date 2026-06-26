ダイソーで見つけた『ディスプレイステージ ワイド』は、透明感のあるシンプルなデザインで、お気に入りのフィギュアやぬいぐるみ、小物のディスプレイに最適。工具や金具を使わず簡単に組み立てられるうえ、3段構造で安定感もあります。軽量で分解しやすいため、自宅用だけでなくフリマなどでも活躍しそう。要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイステージ ワイド価格：￥220（税込）サイズ（約）：奥