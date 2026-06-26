トレーの上に食器を乗せて運ぶ際、うっかりこぼしてしまった…という経験はありませんか？そんな悩みを解消してくれるのが『すべりにくいトレー』です！表面に滑り止め塗装が施されており、食器類が滑り落ちるのを防止。似た商品はこれまでも販売されていましたが、こちらは見た目もおしゃれで空間に馴染みやすいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：すべりにくいトレー価格：￥550（税込）サイズ（約）：28cm×20cm販