ダイソーのキッチングッズ売り場で、お皿洗いのあるあるなプチストレスを解消してくれる便利グッズを発見！スリムな見た目で置く場所を選ばず、220円（税込）ながら実用性も抜群で、家事の効率がアップする優れモノ♪お手入れがラクで衛生的に使える点も魅力なので、一度使ったら手放せなくなること間違いなしですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンシンクトレー価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJA