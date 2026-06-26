全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町の割烹料理店『浜町ふじ田』です。街の隠れ家…割烹で春満開の一皿に誘われて杯を傾ける「あ、春が来た」。運ばれてきたひと皿を覗き込んで、思わず小さな声が漏れた。タラの芽にアスパラ、筍、そして淡い紅色の桜海老。中央に品よく佇むのは、関西で親しまれる「うすい豆」を使った饅頭だ。目にも美しい皿は、湯気とともに、ふ