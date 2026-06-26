続々と最終回を迎える春ドラマを見終わっての、週刊女性恒例「がっかり」アンケートランキング！【結果一覧】2026年『がっかり春ドラマ』ワースト1位は「許せない」「がっかり」5位は『リボーン〜最後のヒーロー〜』5位は「よかった」ランキングで3位だった『リボーン〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）。「最終回だけがっかりだった。何が何だかわからなかった」（高知県・61歳）、「結局死んだのが英人なのか根尾なのかわ