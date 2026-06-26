続々と最終回を迎える春ドラマを見終わっての、週刊女性恒例「よかった」アンケートランキング！【結果一覧】2026年「よかった春ドラマ」1位は脇役の演技が光った作品「よかった」5位は月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）が5位に入った。「海があって若い人たちが頑張っていて、月9という感じ。変な恋愛が絡んでないのもいい」（長野県・52歳）、「月曜の夜に爽やかな気持ちにな