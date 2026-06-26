26日午前、参議院本会議で改正防衛省設置法が成立した。改正法の成立により、航空自衛隊は改編され、2026年度中に「航空宇宙自衛隊」が発足する。小泉防衛大臣は、「カーナビや地図アプリ、天気予報など、もはや宇宙利用なしに国民生活が成り立たない」と指摘し、宇宙領域における防衛体制強化の狙いを説明した。改正法には、副大臣を1人増員して2人体制とすることや、退職自衛官の再就職支援の拡充、若年定年退職者給付金の支給水