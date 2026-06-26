タレントの渡辺満里奈（55）が26日までに自身のインスタグラムを更新。自宅に人気お笑い芸人、人気女優らが訪れたことを明かし、集合ショットを披露した。ストーリーズに元乃木坂46で女優の与田祐希の投稿を引用する形で自身と夫でお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤、お笑いコンビ「品川庄司」で映画監督の品川祐、与田らがピースサインや頬に手をやる集合ショットをアップ。「お久しぶりの品川監督&与田祐希ちゃん