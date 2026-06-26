TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、純粋さと色気が共存する魅力を見せた。ソロカムバックへの期待が高まっている。【写真】「色気ダダ漏れ」ヨンジュンの“タンクトップ姿”ヨンジュンは6月26日、公式SNSを通じて、7月10日に発売される2ndソロミニアルバム『NO LABELS：PART 02』のビジュアルを公開した。今回公開された写真でヨンジュンは、純粋さと色気という相反する魅力を表現。自然でリラックスした眼差しから強烈な表情ま