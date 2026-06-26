中華チェーン「大阪王将」は、7月1日から夏季限定メニューの第2弾として、「冷やし麻辣担々麺」と「五目冷やし中華」の2品を、一部店舗を除く全国で販売する。「冷やし麻辣担々麺」は、さっぱり感のある冷麺たれに麻辣醤と担々のコクを掛け合わせた“シビ辛”仕立てのメニュー。辛さレベルは3とし、第1弾の「冷やし担々麺」より辛さを1段階上げた。王道のさっぱりした醤油味に仕上げた「五目冷やし中華」は、第1弾でも展開していた