あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「文豪ストレイドッグス」の略語は？「文豪ストレイドッグス」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「文スト」でした！文ストとは、朝霧カフカ先生（原作）・春河35先生（漫画）による漫画『文豪ストレイ