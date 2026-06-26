今回、Ray WEB編集部は友だちから恋愛相談されたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。真凜の浮気現場に遭遇した正樹。このあと彼女はどんな対応をとるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【マチアプ】初デート後、男性の家に向かっていたら...彼氏と遭遇して“大修羅場”に！？