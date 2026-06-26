◆米大リーグレッドソックス６―３ヤンキース（２５日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のヤンキース戦に「１番・ＤＨ」で３試合ぶりにスタメン出場も８回２死満塁から代打を送られ交代、３打数無安打１四球、打率は２割３分７厘となった。５回に右腕シリトラーからフルカウントまで粘って選んだ四球は貴重だった。打線がつながって三ゴロで生還、その後同