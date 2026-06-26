あなたは読めますか？突然ですが、「蘇る」という漢字読めますか？感動的な再会や、古い記憶がふとした瞬間に戻ってきたときなどに使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解 is……「よみがえる」でした！蘇るは、一度衰えたものが再び盛んになること、あるいは死にかけたものが息を吹き返すことを意味します。語源は「黄泉（よみ）から帰る」という言葉にあると言われており、絶望的な状況から再び生命力や輝き