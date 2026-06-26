あなたは読めますか？突然ですが、「哮る」という漢字読めますか？感情が激しく高ぶる様子や、動物が激しく鳴く様子を表現する際に使われる言葉ですが、口偏に「孝」という字面を見ると、一瞬読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たける」でした！「哮る」とは、激しく吼（ほ）える、荒れ狂う、または感情が激昂して勇み立つことを意味します。猛獣が雄叫びを上げたり、荒波が激しく打ち寄せた