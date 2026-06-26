◇米男子ゴルフ下部ツアーメモリアル・ヘルス選手権第1日（2026年6月25日米イリノイ州パンサークリークCC＝7258ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、石川遼（34＝CASIO）と杉浦悠太（24＝フリー）は4アンダー67で回り、53位で発進した。石川は7バーディー、3ボギー。杉浦は7バーディー、1ボギー、1ダブルだった。大西魁斗（27＝フリー）は5バーディー、3ボギーの2アンダー69で96位と出遅れた。