北朝鮮の金正恩総書記が、弾道ミサイルやロケット砲の性能を調べる兵器試験を視察しました。これは北朝鮮メディア「朝鮮中央通信」が26日に公開した写真です。大きな噴煙とともに飛翔体が発射され、金正恩総書記が笑顔で見守る様子が確認できます。朝鮮中央通信によりますと、金総書記は25日、国防科学研究機関が行う重要兵器試験を視察し、空港や電力施設など敵の重要インフラを破壊する目的の弾道ミサイルや、射程を90キロに延ば