◇W杯北中米大会1次リーグF組スウェーデン1―1日本（2026年6月25日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第3戦は25日（日本時間26日）に行われ、スウェーデンは日本と1―1で引き分け、勝ち点4の3位で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。スウェーデン・ポッター監督の試合後会見での一問一答は以下のとおり。ーーメンバーを変えた。「オランダ戦を分析してゴール前にアプローチするように