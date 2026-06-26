富山県立山町の関西電力・黒部ダム（標高１４５４メートル）で２６日、今季の観光放水が始まった。１０月１５日まで。午前６時に日本一の高さ（１８６メートル）を誇るアーチ式ダムの二つのバルブが開かれて放水が始まると、毎秒１０トン以上の水が霧状に噴出し、轟音（ごうおん）が山々に響いた。雨の中、レインコートを着た観光客らは写真撮影に夢中になっていた。初めて来たという静岡県焼津市の会社員（６０）は、「ダム