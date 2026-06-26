今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『懐かしのラーメンに挑戦する後輩』という蒸し板かまぼこさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）動画で試行錯誤した結果 「味の素…大さじ1ちょっと醤油…大さじ1.8ぐらい ラード3cmチューブお湯…300ml」 と言うレシピになりました(お好みで増減しよう♪)投稿者の蒸し板かまぼこさんが、学生時代にスーパーのフードコートでよく食べた「懐かしの醤油ラー