新潟県小千谷市のインターネット販売会社、MoRubiiが新潟地裁長岡支部より破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、MoRubiiは2024年7月8日に設立された、業歴1年余りの新設法人で、インターネットを介した各種商品の販売を手がけていました。 ネット販売業界は参入障壁が低い一方で競争が激しく、同社は他社との差別化に取り組んできましたが、物価高に