俳優の玉木宏が26日、都内で行われた『あずきバー祭り2026』の開催記念記者発表会に参加した。【写真】浴衣姿がかっこよすぎる…笑顔の玉木宏台風が接近する中、野外で行われたイベント。奇跡的に雨が上がり、玉木は「暑くても寒くても、晴れでも雨でも、あずきバーはおいしい」とアピールした。玉木は『あずきバー』イメージキャラクターを務めている。この日はイベントに合わせ、浴衣姿で登場し、帯はあずきバーカラーにな