政府は26日の参院議院運営委員会理事会で、高市早苗首相が7月1〜3日の日程でインドを訪問すると伝えた。首都ニューデリーで、モディ首相との会談に臨む。輸出規制など経済的威圧を強める中国をにらみ、重要物資のサプライチェーン（供給網）強化に向けた協力を議論する見通しだ。