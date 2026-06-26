歌手の工藤静香（56）が、自宅の庭で育てた果実を使った手料理を披露した。【映像】工藤静香、話題の自宅＆庭で育てた果物を使った手料理これまでもInstagramで、庭で育てた下仁田ネギやオレンジを収穫する様子を公開し「しーちゃん家の家庭菜園すごすぎ」「庭がこんなに広いなんて」などの反響が寄せられ、話題になっていた工藤。色鮮やかな「山桃」で手作りシロップ6月13日の投稿では「山桃！熟するとすぐに落ちてしまうか