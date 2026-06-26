台風7号は沖縄の西の海上を北上しています。 現在、奄美地方の南部が強風域に入っています。 台風7号は沖縄の西の海上にあって1時間に20キロの速さで北北東に進んでいます。 現在、奄美地方南部が強風域に入っています。 台風がこのまま進むと26日夜はじめごろ奄美大島に最接近する見込みです。 奄美地方では風が強くなっています 台風の接近に伴って奄美地方では風が強くなっています。 各地の最大瞬間風速は与論