【モデルプレス＝2026/06/26】7月18日〜8月16日にわたり開催される『SUMMER FES 音楽LIVE』より、出演アーティスト第2弾が発表された。【写真】大型夏フェスに出演が決定したBMSG研修生◆WILD BLUE・NOA・PSYCHIC FEVERら「SUMMER FES 音楽LIVE」第1弾としてモナキ・Juice=Juice・SUPER★DRAGONらの出演が解禁されていた本ライブ。今回、日替わり音楽ライブの出演者としてWILD BLUE、NOA、PSYCHIC FEVERら人気急上昇中のアーティス