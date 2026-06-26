奄美市名瀬など奄美大島には台風は26日夜最も接近する予想で、この後、さらに風が強まる恐れがあります。 台風の進路です 現在、台風7号は、奄美地方の西の海上を北寄りに進んでいます。 午前9時の実況から風速25メートル以上の暴風域を伴わなくなりました。 風速15メートル以上の強風域の中に奄美地方が入っています。 午前10時の推定では、中心気圧990ヘクトパスカル、最大風速23メートルです。