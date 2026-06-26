【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の杉浦太陽が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。口を大きく開けて笑っている次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを公開した。【写真】辻ちゃん夫「お口とんがらせてるの可愛い」0歳次女とのキス顔見つめ合い◆杉浦太陽、夢空ちゃんの笑顔ショット公開杉浦は「朝からレギュラーのラジオ収録いってきたよ」「ただいま〜！」とコメント。ベビーウォーカーの中で大きな口を開けて満面の笑顔を見せ