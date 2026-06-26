函館記念の攻略POINT 【重賞実績】連対馬は重賞４着以内の実績あり 好走馬の重賞実績をチェックしてみると、４着以内の実績がなかった馬は優勝馬には１頭も見当たらず、２着馬も24年グランディア１頭だけ。 一方、３着に関しては25年マイネルメモリーなど６頭が該当しており、このうち重賞初挑戦は２頭だけ。 まずは連対候補の条件としたい。 函館記念過去10年のデータ 【出典】『