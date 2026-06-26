丸亀市飯山町の桃 香川県丸亀市飯山町の飯南地域では、桃の生産が盛んに行われています。「飯南の桃」の消費拡大と地域ブランドのPRのため、2026年7月21日（日）、丸亀市飯山市民総合センター東駐車場で「桃喰うまつり」が開かれます。 「飯南の桃」の販売、「桃入りカレー」や「桃シャーベット」などの販売、桃の種を口に含んで勢いよく飛ばす「桃の種飛ばし大会」があります。 香川県出身の落語家・