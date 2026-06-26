通貨オプションボラティリティードル円1週間7%台、161円台で膠着状態 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.686.767.027.27 1MO7.405.796.876.44 3MO8.075.837.196.80 6MO8.415.927.477.06 9MO8.576.057.677.23 1YR8.716.387.947.40 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.208.5