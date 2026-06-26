球界に大きなニュースが相次いでいます。巨人が元中日の小笠原慎之介投手と契約合意に達しました。24年シーズン終了後、ポスティングシステムを利用してナショナルズへ移籍していましたが、1年半で日本球界復帰となりました。しかし、多くの竜党にすれば、「なぜ巨人に……」という思いが強いはず。一体なぜ、巨人なのか。東海ラジオでプロ野球実況を35年務めた村上和宏さんが解説します。【写真を見る】ペナントを制し歴史に名