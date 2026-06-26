6月22日に最終回が放送された月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ）の視聴率が3・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）だった。全話平均では3・7％となり、月9史上ワースト記録を更新した。＊＊＊【写真を見る】「5期生」を演じた4人の「平成感たっぷり」のプリクラ月9といえば、その昔は大ヒットドラマを連発した放送枠だ。平均視聴率20％超は当たり前で、歴代上位3作の主演はいずれも木村拓哉。200