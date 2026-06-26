【新華社成都6月26日】中国四川省成都市の成都ハイテク産業開発区（成都高新区）にある江灘公園ではこのところ、ハスの花が見頃を迎えており、また鳥が餌をついばみ、リスが枝を走り回り、あらゆる生き物が力強く成長する様子が見られる。光と影が織り成す風景の中に、都市の最も生き生きとした姿が息づいている。