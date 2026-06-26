政府は、木原官房長官の首席秘書官を今月30日付で交代させると発表しました。茂木正秘書官をめぐっては、経済産業省に在籍中の去年、出張の際に5回、知人の女性を宿泊先のホテルに招き入れ、一部については、追加の宿泊費を後日になって支払っていたことから、経産省が調査を行っています。木原長官は、26日の会見で、経産省が引き続き、確認を進めているとした上で、「人事上の対応の必要性の有無を判断する段階にはまだないと認