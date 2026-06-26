日本―スウェーデン後半、途中出場する長友＝ダラス（共同）39歳の長友がスウェーデン戦の後半30分に中村と交代し、日本選手で初めて5大会連続出場を果たした。短い時間ながら決勝トーナメント進出に貢献し「興奮した。4年間やってきたことは無駄じゃなかった」と頬を緩ませた。失点を許さず、左サイドを駆け上がってクロスを上げた。「局面、1対1で絶対負けないというところ（を意識した）。魂とエネルギーをチームにも注ぎ