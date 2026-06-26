◇ア・リーグレッドソックス6−3ヤンキース（2026年6月25日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が25日（日本時間26日）、本拠でのヤンキース戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で8回の満塁機には代打を送られ、ベンチに退いた。初回、先頭で打席に入ると、相手先発・シュリトラーに遊ゴロに打ち取られた。2回2死一、二塁の第2打席も投ゴロ。5回の第3打席は四球で出塁し、この回の4得点を呼び込ん