フジテレビの親会社のフジ・メディア・ホールディングスと金融大手のSBIホールディングスが資本業務提携に向けた検討を始めると発表しました。資本業務提携に向けた協議では、フジとSBIがコンテンツなどに対し共同で投資することのほか、放送やイベントで新たな事業を共同で行っていくことを検討するとしています。また、両社はデジタルサービスでも連携を検討しますが、具体的な提携内容については、今後協議していくとしています