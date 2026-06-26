サッカーFIFAワールドカップ2026のグループF第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分けた。日本代表は後半11分、裏に抜け出した前田大然選手が右足で先制。だが、17分にスウェーデンのエランガ選手が左足でミドルシュートを決めて、1-1で引き分けた。後半30分には、39歳の大ベテラン・長友佑都選手が途中出場。頭に白いヘアバンドを巻き、左サイドに入った。Ｗ杯5大会連続出場は、日本人とし