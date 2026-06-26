【「ビッグコミックスペリオール」第14号】 6月26日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第14号を6月26日に発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭カラーは、単行本第13巻が6月30日頃に発売されるディストピアヒューマンドラマ「フールナイト」。サンライズ×シャフトの初タッグによるアニメ化が進行