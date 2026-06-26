ルネサスエレクトロニクスが続急伸している。同社は２５日、投資家向け説明会を開催。英語の資料をホームページで公開した。ＡＩインフラ向けの事業機会が中長期的に拡大する見通しを示している。同社製品がＡＩサーバーなどに向け販売が拡大するとの期待が膨らむ形となり、買いが集まったようだ。国内大手証券による目標株価の引き上げも株価の刺激材料となったとみられている。 出所：MINKABU PRES