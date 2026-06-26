バロックジャパンリミテッドが５日ぶりに反発している。２５日の取引終了後に東京都目黒区に保有する土地・建物を譲渡するのに伴い、２７年２月期業績に固定資産売却益３億６３００万円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、通期業績予想への影響は、修正が必要となる場合には速やかに開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS