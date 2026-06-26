瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかり、雨脚の強まるところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあります。日中の最高気温は岡山で24度、津山で23度、高松で26度の予想です。25日よりも2度前後気温が高くなるでしょう。 27日午前は、台風や湿った空気の影響で雨が降る見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに十分に注意してください。朝の最低気温は岡山で21度、津山と高松で20度