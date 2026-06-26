岡本硝子は続急騰している。きょう午前１０時３０分ごろ、ガラス偏光子生産設備能力について、２９年３月期の目標を中期経営計画に掲げた２６年３月期の３倍から１０倍に、３０年３月期の目標を２６年３月期の３倍から１３倍に引き上げると発表しており、材料視した買いが集まっている。同時に中計で２９年３月期に予定していた１億円の設備投資を２８年３月期に前倒しすると開示した。ＡＩデータセンター向け光通信