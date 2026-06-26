午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８８１、値下がり銘柄数は６２６、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、建設、鉱業、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは情報・通信、電気機器、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS