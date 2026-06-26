中山町によりますと、きのう午後４時半ころ、山形県中山町金沢でクマ１頭が目撃されました。 クマは西部地区公民館の西側道路から沢の方へ走っていったということです。その後のクマの行方はわかていません。 町が注意を呼びかけています。