森保ジャパンは現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然が先制点を奪うも、62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。この結果、勝点５でF組２位フィニッシュ。決勝トーナメント１回戦ではC組１位のブラジルと相まみえる。その時がやって来たのは、75分だった。長友佑都が中村敬斗と代わってピッチイン。39歳の鉄人が、W杯５大会連続出場の偉業を成し遂げ