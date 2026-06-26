◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)男子ネーションズリーグ(NL)は第2週が現地25日、各地で6試合が行われました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。この日は日本の試合はなし。アメリカがイランに3−0の快勝で5勝目で暫定首位に浮上となりました。上位